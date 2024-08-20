警方發現男子懸掛的車牌已掛失。（民眾提供／李京昇台中傳真）

28歲印尼籍移工騎乘機車外出購物時，因違規紅燈左轉，遭台中豐原警分局員警攔查，沒想到一查發現該車懸掛失竊車牌，且移工為失聯身分，已逃逸1500天，當場遭警方帶回偵辦。

豐原警分局今天（20日）指出，翁子派出所警員張廷緯本月16日下午5時50分執行交通稽查勤務，在豐原區豐原大道與南田街口，攔查1名交通違規紅燈左轉的機車騎士，查證過程中警方發現，該車不僅懸掛失竊車牌，且騎士竟為逃逸1500多天的失聯移工。

警方調查，該名28歲印尼籍男子阿迪（化名）已逃逸4年多，平時在和平山區協助果農務農，休假時常前往豐原區訪友，為求代步方便也向同鄉好友購買機車，沒想到卻遭友人「出賣」，該好友未告知該車輛車牌是偷來的，其好友在出售車輛後也已返回印尼，讓阿迪「找不到人算帳」。

警方表示，該名印尼籍男子因在道路上紅燈違規左轉被攔查，查證發現該車牌2021年間在東勢區遭竊，經確認車體車籍資料後，通知林姓車主到案說明，林姓車主表示，該車多年前已出售，但未辦理車籍異動。

而印尼籍男子交通違規部分，警方依道路交通管理處罰條例第53條第1項予以告發；刑事部分，依刑法竊盜罪偵辦；逃逸失聯部分，則依入出國及移民法移請移民署臺中專勤隊處置。而林姓車主因是該車所有人，依道路交通管理處罰條例逕行舉發，並扣繳該牌照。

有鑑於偽變造車牌橫行，有心犯罪分子多以懸掛偽變造或是失竊車牌行駛，藉以規避警方查緝，台中市政府警察局於8月起實施淨牌專案，加強取締偽造車牌及使用註銷車牌的車輛，不論是在路上行駛或是停在路邊都難逃警方法眼，豐原分局於專案期間已取締12件未懸掛有效號牌車輛。

豐原分局分局長林大為呼籲，民眾選購車輛應循合法管道，對於來路不明的汽、機車，可透過交通部公路局各地監理單位或警方加以查證，買賣車輛需辦理車籍異動，買的安心用的放心，避免衍生相關法律糾紛。