糖尿病為國人常見的慢性病，很多人都以為「不吃甜」就不會得病。對此，林口長庚醫院資深護理師譚敦慈指出，這完全是錯誤觀念，並提及身邊有位親戚，雖然不愛吃甜食，但卻特別喜歡吃薯條，某天突然發現單側的手腳不能動了，檢查才知道是糖尿病所引起的神經病變，而這通常很難逆轉。

譚敦慈在《小宇宙大爆發》節目上提到，這位親戚因罹癌經常跑醫院治療，某天突然發現單側的手腳無法正常活動，最初以為是電療後產生的血栓所引起；然而，進一步檢查才發現，其糖化血色素竟超過8％（正常值在4～5.6％），最後確診為糖尿病併發神經病變。

譚敦慈接著說，糖尿病神經病變可怕的地方在於不容易逆轉，她的親戚因長期處於這種狀態，最後就被勞保判定為身障。因此，民眾千萬不要誤以為，不吃甜的就會不得糖尿病，尤其是有糖尿病家族史且年過40歲的人，更應該特別注意健康狀況。

外科醫師江坤俊先前說明，一般人對糖尿病的認知，多半是甜食、過胖者、愛吃澱粉類食物，但事實上，飲食過鹹也是糖尿病的危險因子。主要原因在於鹽會刺激飢餓素的分泌，讓人覺得飢餓而食量增加；此外，鹽還會抑制胰島素的分泌，且增加胰島素阻抗，也就是身體對胰島素的反應變得不敏感，使得血糖過高，久而久之就使罹患糖尿病風險升高。