凌陽第二季合併營收17.87億元，季增加32.74%、年增加26.04%，營業利益7789萬元，單季每股稅後純益(EPS)0.01元，較去年同期轉虧為盈，單季毛利率48.59%，與第一季持平。累計上半年淨利1.9億元、年增加53.31%，每股稅後純益(EPS)0.4元。

凌陽積極跨入AI領域，發展AI晶片，盼成為後續未來營收動能，其中，目前正著手次世代C＋P架構之C5 AI晶片，預計以12奈米先進製程打造。凌陽強調「AI on every chip」，目前Plus 1智能運算Chiplet架構漸收成效，關鍵高運算力IC以先進製程打造，介面／周邊則以成本優勢為考量，將不同晶粒結合提供最具競爭力之晶片產品。不僅如此，凌陽近期也積極布建機器人視覺，如教育用機器人、割草／掃地機等利基型應用。

車用部分，受惠陸系業者搶市占積極，北美市場的後裝需求持續回溫，包括ADAS(先進駕駛輔助系統)、Cockpit(智慧座艙)等滲透力度持續成長，凌陽看好下半年動能延續，今年樂見車用產品線，明年業績持續成長。

另外，凌陽7月合併營收6.18億元，月增加4.24%、年增加15.14%，同樣呈現逐步增溫的態勢。