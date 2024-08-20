中華資安是中華電信轉投資資安子公司，實收資本額3.63億元，主要提供資訊安全專業服務及自行研發的資安產品，以資安技術能力及經驗，搭配資安軟硬體工具及設備對客戶提供資安顧問及服務，包含上網資安服務、資安專業服務、資安商品銷售。

上網資安方面，於中華電信的寬頻網路機房端及行動網路機房端建置資安防護區，對消費家庭客戶、行動上網客戶及企業客戶提供上網資安防護服務，客戶不需更動網路架構及設定即可享有旗艦級資安設備提供的資安防護，並以月租、年租制的方式對客戶提供長期性的資安服務。

資安專業服務部分，以資安技術專家對客戶提供資安服務，包含紅隊演練、弱點掃描、滲透測試、社交工程演練、原碼掃描、App檢測、電腦系統資訊安全評估等資安檢測，資安威脅偵測管理服務（SOC）、MDR威脅偵測應變服務、事件應變、事故鑑識、ISMS顧問輔導等資安服務，以及無人機資安檢測、IoT資安檢測、工控資安、低軌衛星、關鍵基礎設施資安等新科技應用領域的資安服務。

商品銷售協助客戶依資安架構規畫導入資安軟硬體建置及安裝，或是銷售資安軟硬體給客戶。

該公司擁有多年的資安攻防實戰及資安事件處理經驗，統合研發、實務、技術能力，提供事前資安檢測、事中監控應變、事後鑑識回復的資安產品及服務，目前也針對政府機關、金融證券、上市櫃公司、科技製造、醫療業、資通訊等資安高風險行業提供資安解決方案，一站式滿足政府及企業的資安需求，已具備對4萬多家中小企業防禦網路威脅、超過300家大型企業進行資安檢測、監控與緊急應變、資安攻防、同時協助近千家政府部門建置資安防護機制、提供資安檢測、監控及鑑識服務等實績。

中華資安今年上半年營收8.56億元，稅後淨利1.93億元，每股稅後盈餘5.35元。前7月營收10.44億元，年增5.2％。