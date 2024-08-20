一名菲律賓籍的男子，7月底來台灣到雙北玩一周，碰巧遇到凱米颱風登陸，但不影響他旅遊的興致，他喜歡台灣的生活機能、便捷的交通、風景等，讓他玩到不想回家，直呼「到台灣旅遊是個錯誤，想擁有台灣的一切」，貼文引發不少老外關注。

原PO在美國論壇《Reddit》指出，曾去過泰國、新加坡、日本及韓國，亞洲國家只有台灣最受他青睞，無法在台灣工作或唸書，讓他感到遺憾。7月底他來台旅遊一周，碰巧遇到凱米颱風登陸，其中一天他待在台北飯店，其他時間都在雙北活動。

原PO讚台灣生活機能佳，有便捷的交通、看不完的風景等，讓他非常嚮往，甚至玩到捨不得回家，直呼「到台灣旅遊是個錯誤，讓我想擁有台灣的一切。」

貼文引起熱議，不少網友認為旅遊和定居是兩碼子事，旅遊短暫停留，看任何事物都會覺得特別美好，定居後須面對各種文化差異、天然災害，甚至還可能發生種族歧視等問題，也有人說，日本和台灣相比，更喜歡台灣，只有台灣會有讓人想長住的感覺。