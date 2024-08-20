大陸《第一財經》20日報導，因一款胸主動脈支架創新產品「出廠價5萬（人民幣，下同，約合新台幣22萬元）

，代理商賣12萬（約合新台幣52.8萬）」，大陸國家醫保局公開問詢知名上市國產藥械企業。大陸國家醫保局微信公眾號19日發布「關於上海微創心脈醫療Castor主動脈覆膜支架及輸送系統價格問題的公開問詢函」。「點名」業者四大披露要求，需以書面說明於8月26日前報送大陸國家醫保局。

問詢函稱，近日，大陸國家醫保局連續收到群眾信訪，反映心脈醫療（688016.SH）Castor胸主動脈覆膜支架及輸送系統（Castor支架）價格虛高問題。經初步核實並查詢公開信息，心脈醫療Castor支架（200mm長度）出廠價格為5萬元左右，經代理商供應醫療機構的價格超12萬元。

第一財經報導，這是大陸國家醫保局首次公開問詢藥械企業。「國家醫保局履行市場價格監測與管理的日常職能，對上海這家企業的不合理價格進行公開問詢，是一種透明監管的手段，為其他企業在市場銷售過程中規範價格行為傳遞了重要訊號。」 中國政法大學政治與公共管理學院副教授廖藏宜表示。

不同於納入集中採購的冠狀支架產品，動脈支架產品的市場競爭並不充分。動脈支架行業還屬於一個滲透率低的新興行業。

「心脈醫療」是「微創醫療」旗下子公司，母公司微創醫療主要從事心血管支架業務，2019年心脈從微創拆分出來獨立上市，也是微創系第一家分拆上市的子公司。

市場研報顯示，心脈醫療是主動脈介入龍頭企業，大陸國內排名第二（第一是美敦力），大陸國產排名第一（第二是先健科技），總體市占率達到28％。

業界觀點認為，醫保局首次公開問詢藥械企業，選擇頭部創新械企，不乏「敲山震虎」的意味。

根據問詢函，此前國家醫保局已對心脈醫療進行初步約談。但由於「心脈醫療提出價格調整計畫，但未改變價差顯著超出必要範圍等事實」，加之「心脈醫療提出的價格調整計畫仍有較高的價格風險」，醫保局最終決定以公開約詢方式，要求心脈醫療對四個問題作出書面說明。

一是Castor支架的出廠價格、終端價格，以及研發投入、生產製造、期間費用等各項價格構成情況；

二是Castor支架近5年各年度銷售量、銷售金額，以及該公司作為生產研發企業的實際利潤等情況；

三是Castor支架出廠價格和終端價格之間價差的合理性、必要性，以及終端價格構成中所含全部銷售費用的資金支出去向等情況；

四是正面回應Castor支架銷售過程中是否存在透過代理商抬高掛網價格、實施不正當行銷行為，進而增加患者和醫保基金負擔等問題。

根據問詢函，有關書面說明的材料需在8月26日前報送國家醫保局。與此同時，醫保局要求心脈醫療對外披露說明材料全部內容，接受社會監督、同行評議。後續，醫保局將按照醫藥價格風險處置機制，視情況就規範價格行為正式約談該涉事公司，必要時按照醫藥價格和招採信用評價制度實施信用評級並採取相應處置措施。