嘉義縣長翁章梁率縣府環保團隊參訪瑞士蘇黎世的ZAV Recycling底渣處理廠，了解目前最先進底渣精細篩分廠的運作狀況。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

目前在歐洲參訪的嘉義縣長翁章梁，昨（19日）台北時間傍晚率縣府環保團隊參訪瑞士蘇黎世的ZAV Recycling底渣處理廠，了解目前最先進底渣精細篩分廠的運作狀況，同行的嘉義縣環保局長張輝川指出，目前鹿草焚化廠底渣後段的篩分程序1年處理費約8000萬元，鹿草焚化廠去年升級整備工程已改為國內首創乾式出渣系統，接下來廠區將設置底渣處理廠，可節省委外處理費用。

ZAV Recycling底渣處理廠2016年營運，是蘇黎世5座都市垃圾焚化廠的聯合底渣處理廠。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

鹿草垃圾焚化廠每年處理民眾生活垃圾及一般事業廢棄物約29萬噸，焚化後產生底渣約4萬餘噸，由環保局委外篩分底渣、破碎及篩選等，去除金屬及雜質並經檢測合格為再生粒料後，再利用於基地、路堤填築等工程回填材料。

ZAV Recycling底渣處理廠對焚化爐產生的乾式底渣進行一系列篩選和破碎，金屬近完全回收。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

張輝川指出，ZAV Recycling底渣處理廠2016年營運，是蘇黎世5座都市垃圾焚化廠的聯合底渣處理廠，年產能20萬噸，該廠對焚化爐產生的乾式底渣進行一系列篩選和破碎，金屬近完全回收。

張輝川說，ZAV Recycling底渣處理廠採用6段不同粒徑的篩分提高金屬及非鐵金屬回收率，連續破碎過程分為3個階段，確保底渣中封閉的金屬幾乎完全暴露，5個加工線可確保尺寸範圍的最佳匹配，24小時運行實現最佳產能利用率，處理系統採封閉式微負壓運行，以維持最佳的工作條件和安全操作。

翁章梁表示，ZAV Recycling是最先進的底渣精細篩分廠，參訪團隊特別著重在了解該廠處理乾式底渣的密閉系統設計、汙染防制規劃與金屬回收等先進技術，以作為鹿草焚化廠精進底渣後端處理與循環再利用參考。

嘉義縣長翁章梁率縣府環保團隊參訪瑞士蘇黎世的ZAV Recycling底渣處理廠，作為鹿草焚化廠精進底渣後端處理與循環再利用參考。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁強調，焚化底渣的資源循環再利用已是國際趨勢，嘉義縣已頒定「嘉義縣各機關構學校使用焚化再生粒料作業要點」，以及「嘉義縣各機關推廣焚化再生粒料使用獎勵要點」等規定鼓勵各級單位使用，未來鹿草廠底渣將朝向廠內自主處理，並導入精細篩分等先進技術，強化環境友善，提升後續循環再應用效益，共同為嘉義縣邁向永續發展與循環經濟盡一份心力。