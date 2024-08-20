台股20日早盤開高，指數上漲百點，突破22,500點整數大關，權王台積電（2330）小漲1元，來到974元，盤面強勢股包括維田（6570）連飆四根漲停、磐儀（3594）同步亮燈，機器人、機器視覺概念股扮演多頭指標。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲236.76點，或0.58％，收在40,896點；標普500指數上漲54點，或0.97％，收在5,608.25點；那斯達克指數上漲245.04點，或1.38％，收在17,876.7點；費半指數上漲96.32點，或1.86％，收在5,266.56點。

昨日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。在市場等待FED主席Powell將於周五全球央行年會上進行公開演講之際，包含舊金山分行主席Daly、明尼阿波利斯分行主席Kashkari都發表了鴿派談話，均支持FED於未來開始降息。

此外，美國國務卿布林肯出訪以色列、8月20日還將前往開羅，令市場期待「以哈停火」談判即將出現好消息。相關正面訊號推升美股四大指數全數走高，標普500與那斯達克指數收盤連8日上漲。

統一投顧表示，美7月PPI增速全面回落、核心CPI年增率降至3年多新低，加上以色列與哈瑪斯停戰談判有機會在本周達成最終協議，均有利提振市場風險偏好進一步上升。

觀察目前台股短線成交量能不足，市場關注全球央行年會周五FED主席談話以及8月28日輝達財報結果，預期台股加權指數趨向區間震盪，以類股及個股表現為主，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、伺服器、PCB、運動概念股、航空、營建、壽險及汽車零組件等族群。