忠孝橋塞爆！「生意鬼才」下車開賣早餐 通勤族狂讚：韌性十足 @ChinaTimes

新北市三重區台一線高架橋往台北方向，今（20）日近清晨6時發生聯結車超重運載貨物，期間行駛不穩撞破護欄，導致鋼樑散落的交通事故，並造成現場全線封閉，引發通勤族一陣哀號。不過橋上卻有一名藍衣男子忽然從車上拿出小推車和保麗龍箱，直接就地開賣早餐；影片在網路上廣泛流傳，迅速掀起網友熱烈討論，紛紛讚歎：「台灣有史以來第一人！」

有民眾拍下路過畫面上傳至臉書社團「爆廢公社」，影片顯示一名原本準備運送早餐的男子無奈卡在這起交通事故裡，預料餐點可能無法準時送達，於是下車就地開賣早餐，並開始叫喊：「吃早餐嗎？紅茶、鮮奶茶、三明治；卡拉、鮪魚、雞腿：火腿、招牌、豬排！」

對此，一票卡在忠孝橋上的通勤族見狀，連忙配合響應，「我嚇到耶！來來來，買早餐！可以！買！」現場一名男子挑選了一份三明治、一杯鮮奶茶，老闆則喊：「剛好100！」，旁人也直言：「值得啦，不然這時間我要去哪裡買早餐？」

該貼文曝光後，迅速掀起熱議，許多網友留言表示：「台灣人就是這麼強，任何環境都能生存，韌性十足」、「送餐途中遇到這種狀況，換做是我大概也只能苦中做樂，盡量減少損失」、「一大早一定一堆人還沒吃，加減吃一下等待囉」、「應該是台灣有史以來第一人，直接在忠孝橋上做起生意賣早餐」。

三重分局表示，目前並未接獲民眾檢舉，針對男子於車道上販賣物品行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第83條規定，可處新臺幣300元以上600以下罰款，提醒民眾切勿觸法。