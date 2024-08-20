前台北市長、民眾黨主席柯文哲身陷京華城爭議，日前有名嘴爆料，2020年3月10日柯有神秘會議，接著就收到京華城陳情信，柯則回應是議員便當會。民進黨台北市議員簡舒培質疑，便當會後京華城送陳情信，正本給柯，副本則給副市長黃珊珊，京華城恐曾向黃有特別的陳情，且黃一定知道此事，卻還聲稱不知情，也未阻止柯。

簡舒培點出，2020年3月10日便當會中，由當時副市長黃珊珊、蔡炳坤出席，副市長彭振聲未出席，7天後京華城送陳情信進市府，正本給柯文哲，副本給彭振聲、黃珊珊，彭振聲負責督導都發局因此拿到副本合理，但黃珊珊不僅沒有督導都發局，同樣出席便當會的蔡炳坤也沒收到。

她質疑，黃珊珊收到副本，是不是背後京華城向黃有特別的陳情，希望黃可以幫忙？且黃先前不斷強調自己對於京華城爭取容積不知情，但事實證明黃珊珊不僅知道，且依21年議員經歷來看，一定也知道京華城此舉違反相關土管、都更危老建築規定，卻沒有阻止過柯文哲、告知彭振聲，到底是故意放水還是樂觀其成？

簡舒培說，接著都發局回給京華城的公文則寫是「奉交下」，京華城在前市長郝龍斌、柯文哲第1屆任期內，已多次爭取容積，但只有在第2屆任期受理此案，也只有這次陳情是「奉交下」，而都發局也在2020年4月內簽給柯，確認要把此案送都委會辦理，柯同月正式蓋章親簽，檢調應該要查清楚，背後到底是誰影響柯。