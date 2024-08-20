花蓮門諾醫院睽違10年攜手花蓮福園星星國及馬偕護理專科學校，舉辦「小小護理師體驗營」，規畫豐富課程讓學員親身體驗護理師的工作內容。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院睽違10年攜手花蓮福園星星國及馬偕護理專科學校，舉辦「小小護理師體驗營」，吸引逾百位國中、小學生參與，並規畫豐富課程讓學員親身體驗護理師的日常，希望將「白衣天使」的夢想種子植入學子心中並持續萌芽，藉此培育更多護理人才。

百位學員們在體驗營中換上護師服，化身小小白衣天使，認真聆聽門諾醫院家醫科醫師林學聖介紹人體器官，以及護理師們分享照護寶寶的知識，並分批進入智慧病房體驗智慧醫療儀器跟工作車的操作，接著親手幫新生兒模型穿衣服、換尿布、餵奶拍嗝，體驗護理師的工作內容。

就讀國一的賴同學表示，看著護理師學姐示範如何安撫哭鬧的寶寶、幫寶寶換尿布及傳授技巧，彷彿看到媽媽的工作日常，熟悉又溫暖！她說，媽媽是護理師，自己從小對這份職業充滿憧憬，希望將來也能成為一位跟媽媽一樣、讓人感到溫暖的白衣天使。

「很多人說護理師工作很辛苦，但我不怕」，即將升國三的鄧同學分享，爸爸是驗光師，自己常跟隨爸爸下鄉服務偏鄉，讓她萌生幫助他人的願望，透過自己專長照顧病人，不僅能讓患者的家人感到放心和感動，對她來說更是最大肯定。

門諾醫療財團法人總執行長張文信表示，這場活動不僅讓學員親身體驗護理師照顧病人所展現的專業與愛心，還能從學姊們的分享中，感受她們對護理工作的熱情與投入，相信這些經歷都將成為同學們心中難忘的回憶，鼓勵大家在未來勇敢追求自己的夢想。

門諾醫院副院長林雅蘋指出，面對全國護理人力短缺，花東地區因偏遠更面臨更大挑戰，門諾醫院自2016年起推動東部護理人才培育計畫，至今已培養超過百名護理人員，期待透過此次營隊，讓孩子透過親身體驗護理工作發現價值與意義，來激發他們對護理的興趣與熱情。