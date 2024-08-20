名著《紅樓夢》是中國四大小說名著之一，無論是電視劇或電影，兩岸三地至少已經拍了近30個版本。書中多愁善感、弱柳扶風的林黛玉，是經典人物之一。不過近日上映的大陸新版電影《紅樓夢金玉良緣》，其中林黛玉角色由女星張淼怡飾演，然而無論造型或演技，卻遭到網友批評，認為沒有靈氣。甚至還有人搬出歷代扮演林黛玉的女星與她做對比，嘲諷「一黛不如一黛」。

《紅樓夢金玉良緣》上映後，不僅票房、口碑不佳，甚至從選角、劇情到製作都被網友吐槽，其中「新版林黛玉」的相關詞條還登上微博熱搜。更有網友分別列出1987年陳曉旭、2010年蔣夢婕與2024年張淼怡所飾演林黛玉做比較，直言張淼怡缺少林黛玉柔弱、鬱鬱寡歡的氣質，同時認為陳曉旭版本的林黛玉非常經典，後人難以超越。

網友分別列出1987年陳曉旭、2010年蔣夢婕與2024年張淼怡所飾演林黛玉做比較。（圖／翻攝自微博）

此話一出，引起不少人的認同，紛紛留言「一黛不如一黛」、「1987版的封神了」、「元氣滿滿的黛玉？」、「新版拍得挺好的，黛玉死了我都不傷心」、「怎麼想的啊？張淼怡你不是這個賽道的啊！」、「你能信這樣的黛玉剛進賈府能把寶玉看呆？」。

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然而，對於網路上種種負面評價，導演胡玫發文表示，該部電影是她嘔心瀝血之作，所有意見她都願意聆聽，不過卻有人刻意操作刷負評、人身攻擊「一部電影，剛剛上映，朋友你哪來的深仇大恨…還有做人身攻擊和侮辱的，帶著一種深仇大恨，感覺拍這部電影是犯了彌天大罪，這不是有點奇怪嗎？」對此，她也已經針對相關帳號委託律師存證了。