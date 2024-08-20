連續大幅遭提款5週的台股，外資終於在上週回補33.71億美元，一舉成為外資買超金額最高的亞洲股市。今早台北外匯經紀公司新台幣匯價一舉升破32元整數關卡，最高匯價來到31.842元，再勁升1.88角。

匯銀分析近期新台幣升值的5大因素:

1.美元走弱：美元的走勢對新台幣的匯率有直接影響。近期，由於市場對美國經濟前景的擔憂，以及美國聯邦儲備局（Fed）可能在9月啟動降息循環，美元指數出現下滑，導致美元相對其他貨幣走弱，新台幣相對升值。

2.台灣出口表現強勁：台灣的出口表現持續強勁，尤其是半導體等科技產品的出口增長，使得外匯收入增加。出口商將獲得的外幣換成新台幣，增加了新台幣的需求，進而推動匯率上升。

3.外資流入：台灣股市近期表現亮眼，再吸引了外資回流。外資在投資台灣股票和其他資產時需要購買新台幣，這增強了新台幣的需求，進一步促進其升值。

4.地緣政治穩定：台灣周邊的地緣政治局勢相對穩定，投資者對台灣市場的信心增強，使得資金持續流入台灣，這也是新台幣升值的一個促因。

5.台灣央行政策：台灣中央銀行對匯率的干預相對有限，對市場的供需平衡影響較小，使得市場力量成為推動新台幣升值的主要動因。此外，央行也在升值壓力下，選擇相對保守的利率政策以避免對經濟造成過大影響。