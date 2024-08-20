光聖受惠美國大基建及AI熱潮拉動頻寬需求，美系大廠客戶今年首季拉貨力道強勁，抵銷光主動客戶庫存調整影響，帶動第二季財報亮眼。光聖第二季營收14.4億元、季增加74.5%、年增加106%；稅後淨利2.47億元、季增加108%、年增加249%；每股淨利3.27元。單季毛利率53.2%，季增加4.02個百分點、年增加17.3個百分點；營業利益率22%，季增加7.3個百分點、年增12.5個百分點。光聖累計上半年營收22.68億元，年成長70.5%，每股盈餘5.07元，一舉創下歷年同期新高。

波若威今年上半年業績持續受到宏觀經濟影響，加上美國「寬頻平等、接取與發展計畫（BEAD）」政策施行推遲，導致終端客戶抑制投資，庫存調整時間延長。波若威第二季營收4.59億元，季減少16.3%、年減少29.7%；稅後淨利1.6億元，季增加18.1%、年增加7.05%；每股淨利1.98元。單季毛利率15.7%，季減少2.3個百分點、年減少4.67個百分點；營業利益率0.04%，季減少4.71個百分點、年減少7.38個百分點。

展望下半年，波若威在數據中心合作可能會帶來貢獻，以及美國大基建題材下，法人看好波若威業績有機會回溫。

美國「寬頻平等、接取與發展計畫(BEAD)」，被市場以及法人圈視為光通訊族群，在2024年的主要成長動能之一。主要是因為光纖及光收發模組需求將大幅提升，5G相較於4G，多了中傳(Middlehaul)，需要更多光纖連接。

法人表示，美國總統大選激烈，有可能將會帶動美國基建計畫推動速度將加快。隨著美國網路基礎建設法案及資料中心傳輸速度升級需求，將帶來光通訊產業訂單，有望迎來新商機。

所謂的「寬頻平等、接取與發展計畫（BEAD）」，美國政府預計撥款予美國50個州，其中20%款項需於2023第四季前申請，而輔助重點包含美國製造，其製造條件為美國開採、生產、製造的零組件需占總成本超過55%，光纖亦為BEAD優先輔助項目，並禁止使用中國製光通設備，預期台廠可受惠光通設備的去中化。