烏克蘭軍隊日前越界攻入庫斯克州，目前他們已炸毀了3座俄羅斯橋梁，烏國總統澤倫斯基稱（Volodymyr Zelensky）稱，這次進攻是為了建立緩衝區。不過，前立委郭正亮點出，進攻烏軍一來人少，二來位處不利位置，在俄軍即將反攻的情況下恐難以守住陣地，此外，進攻會惹怒俄國上下，給他們繼續戰爭的動力，「可能因為沒成功，結果更早嚐到敗局」。

郭正亮近日在其主持節目《亮子立學》表示，這次烏軍的庫斯科攻勢能這麼順利，是因為俄軍沒料到這裡會被攻擊。他指出，由於俄羅斯的天然氣管線加壓站設置在庫斯克州，在這裡加壓後會再經烏克蘭等地向歐洲輸送，烏國更藉此賺了過路費，所以雙方本來有講好不在此州交戰，俄軍在此地也沒有部署太多軍力，結果烏國卻違反默契，這讓俄國總統普丁（Vladimir Putin）相當惱火。

「我覺得搞不好會弄巧成拙」，郭正亮接著說，目前烏軍約深入庫斯克州30公里，佔領約1000平方公里的土地，他們面對的邊防部隊戰力本就不強，但現在，普丁已開始動員大量海軍步兵、瓦格納集團等精銳部隊，烏軍恐會守不住。此外，烏軍高估自身實力，因為他們所處的地方是平地，但對面的俄軍卻是在丘陵地、有制高點優勢，再加上這些烏軍人數不夠，又來不及構築防禦工事，所以要怎麼守住陣地？

郭正亮直言，這次進攻可說是烏克蘭打到最後一局，在沒有籌碼、既有戰場施展不開的情況下，只好自行創造籌碼、另闢戰場，然而烏軍兵力不足，所以同時創造了一個新危機。此外，進攻會激怒俄方，給普丁號召國民支持戰爭的理由、俄軍繼續進攻的動力，這恐怕是烏克蘭沒想到的部分，「你（烏國）認為你這樣可以開創籌碼，可是也可能因為沒成功，結果更早嚐到敗局」。