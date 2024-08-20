「王牌經紀人」孫德榮近年常傳出身體微恙，他2013年被診斷罹患膀胱癌，為此開刀拿掉膀胱，並動用大腸取作人工膀胱；但因排尿功能出狀況，今年2月他又入院動膀胱鏡手術。昨(19日)卻傳出一段他邀年輕男星當他乾兒子的影片，原來是網紅「反骨男孩」成員少安跟孫德榮私交好，孫德榮問他願不願意「忍耐一下」，好好照顧他人生最後幾年，未來約3億遺產都要留給少安。

本名張少安的「少安」2020年11月曾暫時退出「反骨男孩」，去年又回歸，在Youtube上有12萬粉絲訂閱。近日，他在IG和Threads寫下：「各位覺得我要去當他兒子嗎？」並曬出自己和孫德榮聊天的影片，孫問他願不願意忍耐一下，搬過去跟他一起住，照顧他這幾年，目前他粗估身上資產約有3億台幣。

孫德榮說目前資產約有3億台幣。（圖／翻攝自 Threads）

少安接著澄清如果他願意做的話不是因為遺產，孫德榮回：「但你這樣做的話你是我孩子」，更說：「你（指少安）一輩子可能賺不了那麼多錢」，希望可以當少安未來的創業基金。孫德榮更答應會一口氣給清，這筆錢他不想給自己的家人，「因為我家人都有68坪的豪宅」。

少安是反骨男孩成員。（圖／翻攝自dreambreakerz_shaoanzha IG）

見此，網友笑說：「可以不要這麼不尊重人嗎，你覺得他真的有想給你遺產嗎？我爸不是給你這樣亂拍的」、「跟我在一起，我每天給你2億，當我兒子吧」、「爸你還好嗎？我來照顧你」、「Sugar daddy」、「很多人排隊想當兒子了」。而孫德榮去年底就在Youtube頻道透露身體再度出狀況，因排尿有問題到榮總插尿管，長度達30公分，讓他當場發出慘叫，今年初又因做膀胱鏡手術入院，他已將生死看得很開，受訪時也說不需要大家幫他急氣，「上天讓我活我就活」。