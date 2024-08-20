高雄市美濃區近日發生一起車禍，85歲鍾姓阿嬤騎乘機車與1輛自小客車碰撞，結果阿嬤的斗笠竟直接插進汽車的後保桿，畫面曝光後網友看完都嚇壞，直呼「阿婆的暗器」。

警方調查，6月10日中午12時50分許，24歲謝姓男子駕駛一輛白色自小客車，在美濃區廣福街286巷倒車時，疑未注意後方情形，與行駛在廣福街上直行的鍾姓阿嬤所騎乘機車發生碰撞，阿嬤連人帶車摔進一旁的排水溝，斗笠直接插進汽車的後保桿，謝男未受傷，鍾姓阿嬤則是手部擦挫傷，前往旗山醫院治療。

阿嬤的斗笠插進汽車的後保桿的影片曝光後，吸引不少網友留言：「保桿比斗笠還軟哈哈哈哈哈」、「阿婆的暗器」、「以後戴斗笠不要戴安全帽」、「武裝色斗笠，高手在民間」、「保桿直接破防」、「請問那斗笠哪裡有在賣」。

旗山分局警方表示，將依據道路交通管理處罰條例第50條，倒車時不注意其他車輛或行人，對自小客車謝姓駕駛處600元以上1200元以下罰鍰，經酒精測試雙方當事人酒測值均為0。

旗山分局警方呼籲，倒車時未注意其他車輛為常見之肇事主因，用路人務必提高警覺，小心後方來車，並盡量有人在車後指揮，避免交通事故發生。