苗栗市林姓女子被擄案，苗栗警分局在昨（19）日晚間林女獲釋前後，陸續在雙北逮獲涉案車主等4嫌，並在公館交流道救回獲釋林女，目前查出涉及強押林女的嫌犯至少有6人，其中1嫌已到案。由於林女對案情有所保留，警方初步了解，林女被押原因可能與網路簽賭欠債有關，警方並推測林女被拘禁地點是位在嘉義縣中埔鄉山區工寮，不排除幕後網路簽賭集團與嘉義縣有地緣關係，正全力緝捕其它在逃共犯以及幕後指使者。

28歲的林姓女子月前剛與丈夫登記結婚，但是仍住在娘家，林女是在18日下午到新東街要開自己的凌志轎車時，遭2車6名嫌犯強押上車，其中第1車2嫌得手後由國道1號往北逃逸，第2車4嫌則押著林女往南，先駛至台中市后里區甲后路，與接應的第3車會合後，第2車調頭往北開往雙北，第3車則繼續押著林女往南，帶到嘉義縣中埔山區工寮拘禁，林女全程都被矇上眼睛。

苗栗縣警局扣獲涉案白色轎車，20日上午押同涉案的劉姓車主（藍衣者）指認。（謝明俊攝）

苗栗縣警局扣獲涉案白色轎車，20日上午由縣警局鑑識科人員採證中。（謝明俊攝）

苗栗縣警局扣獲涉案白色轎車，20日上午由縣警局鑑識科人員採證中。（謝明俊攝）

苗栗縣警局長陳世煌獲報，立即指示刑大與苗栗分局組成專案小組全力追緝嫌犯，並報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，幹員獲報後根據嫌犯所開車輛牌照號碼，鎖定犯案的李姓（37歲）、楊姓（34歲）、劉姓車主（35歲）及高姓（35歲）等4名男子涉嫌重大，警方於19日晚間20時30分餘，先後在新北市樹林區及台北市大安區等地將4嫌拘捕到案。

負責看管林女的嫌犯在得悉同夥落網後，約在晚間8時40分左右，由中埔鄉山區工寮將林女載往山下國道3號中埔交流道附近的一家飯店釋放，林女求助飯店人員代為叫計程車北返苗栗。警方獲報後，由刑大大隊長張瑋倫率員赴國道1號公館交交流道攔截計程車救回林女。

林女被帶回苗栗分局，對案情過程閃閃躲躲，不願配合警方辦案，只承認是在網路上簽賭欠下債務，簽賭過程及欠債數額也有所保留。但是警方根據林女被帶往嘉義縣中埔山區拘禁，研判幕後網路簽賭集團，與嘉義有直接地緣關係，由於嘉義縣經營網路賭盤的有多組人馬，警方正逐一釐清關係，循線緝捕涉案嫌犯以及幕後教唆者。到案嫌犯則先行依妨害自由等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。