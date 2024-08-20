（11:15更新，補充第2局賽況）台灣羽球天后戴資穎本周問鼎超級BWF超級750系列日本羽球公開賽，第1輪32強面對印度選手夏莉哈，小戴僅花29分鐘便以21比16、21比12取勝，順利晉級16強。

巴黎奧運比賽時，戴資穎雙膝都有護膝保護，腳步移動速度也因膝蓋不適沒有之前快，有些球救起來相對看起來有點力不從心，但她的奮戰精神讓所有看這場比賽的人都落下感動淚水，尤其是和小組賽第2場伊瑟儂的比賽結束後，兩人在網前擁抱時，更讓大家的情緒潰堤。

經過巴黎奧運後到日本羽球公開賽短暫的時間，小戴持續調整身體狀態，也決定參加生涯首度拿下超級賽冠軍的賽事日本羽球公開賽，作為最後一個賽季的比賽之一，和巴黎奧運比起來，小戴不是雙膝都有護膝，只有左膝還需要護膝保護，腳步移動上有好一點，面對第一次在BWF世界巡迴賽交手、左手持拍的夏莉哈，小戴開賽取得5比1領先，中間一度因手上失誤較多，被夏莉哈追平、超前過，該局中後段小戴透過連得7分攻勢要回領先，出現局點後以一記漂亮的斜線攻擊取分，收下局數。

第2局是夏莉哈率先得分，場邊有不少台灣球迷用響亮的聲音喊著「小戴加油」為戴資穎應援，戴資穎和夏莉哈拉鋸幾分後，在3比4落後藉由10比2攻勢打下7分領先優勢，就此領先到比賽終了，賽後離場時場邊再度有為小戴加油的應援聲，讓小戴備感窩心。