近期全球M痘病毒(Mpox virus)疫情蔓延，世界衛生組織(WHO)宣布成立「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，示警程度升級；目前國內今年累積達40例，而M痘症狀包括發燒、畏寒、出汗等，值得留意。

「M痘」在國內先前稱『猴痘』，疾管署今年宣布正名為M痘。疾病管制署說明，國內M痘疫情仍繼續升溫，自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診399例病例(377例本土及22例境外移入)，其中今年累計40例(37例本土及3例境外)，目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案，需要留意境外移入個案造成國內傳染風險。

M痘主要通過人畜及人傳人2種途徑傳播。接觸患者的皮疹、瘡痂和體液就會造成感染，長時間面對面交談也有傳染風險；人畜傳染則是接觸感染動物的血液和體液所致。

疾管署已將剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示(Alert)」，並將中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等6國提升至「第一級：注意(Watch)」。一般民眾前往M痘病毒流行地區時，應避免接觸齧齒動物、靈長類動物以及生病或死亡的動物。

目前已知Ib型病毒主要通過性行為和家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。非洲正爆發嚴重M痘疫情，流行病毒不同於以往的IIb亞型，而是具高傳染力和高致死率的Ib亞型。

疾管署將持續嚴密監測國際疫情趨勢，並根據疫情狀況調整旅遊建議等級；若民眾出現任何疑似症狀，應及時就醫並告知旅遊史。