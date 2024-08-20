園藝科班出身的謝姓男子與其友人，去年在彰化縣花壇鄉開闢農場，種植近來很夯的鹿角蕨、龜背芋等高價植物，在網路有5星好評，不料，昨天傍晚謝男離開農場後，一把無名火將農場燒毀，許多高價植物也付之一炬。謝男今天回到火場，初估損失至少50萬元，只能盡快收拾心情，重建農場。

農場負責人謝男表示，他和友人都是園藝科班出身，還在學校唸書時，即夢想未來要開闢農場，去年終於園夢，在花壇鄉長春村福德巷合夥開闢植物農場，因人手較不足，採預約制，農場裡以鹿角蕨等近來很夯的植物為主，也有打卡的景點。

彰化縣花壇鄉一處鹿角蕨農場發生大火，農場損失慘重。（孫英哲攝）

彰化縣花壇鄉一處鹿角蕨農場發生大火，農場負責人謝男與消防員今天到火場查看。（孫英哲攝）

謝男說，最近鹿角蕨市場較熱絡，想說做看看，農場裡面價值最貴單株約4、5萬元，昨晚燒得比較嚴重的區域在前半段，剛好放的都是高單價植株，火是在他們離開之後燒起來的，不曉得為什麼燒起來，他大概是昨天傍晚7點左右離開，資材也都燒光了，資材都是義大利進口的，單價也很高。

謝男跟消防員今天上午在火場內外查看，以了解起火原因。謝男指出，初估損失至少約50萬元。花壇消防分隊分隊長賴弘毅表示，這場火警發生在昨晚7點多，4個分隊消防人車到場，現場已燒起來，很快將火勢控制撲滅，燃燒面積約50平方公尺。

該處農場成立約1年多，網評有5星的高評價，網友說，農場裡有多種觀葉植物跟鹿角蕨，還有園藝資材，老闆接待親切，耐心地分享經驗與專業知識，期待下次造訪；另有網友表示， 年輕有為的老闆很客氣，這次去是買鹿角蕨，老闆詳盡的介紹如何上板的技巧，對於新手的疑問都耐心解惑，重點是價格實惠。