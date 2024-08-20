「李孟諺小三」FB被搜出！ 10年來狂發相思文：最在乎的輸得最慘 @ChinaTimes

交通部長李孟諺昨天被爆出婚外情長達10年，之後火速請辭，張姓小三也被起底，不僅是陸配還曾做過八大行業，現在連她的臉書也曝光，張姓女子10年來不停轉發愛情圖文表達相思，其中一則PO文更寫著「在愛情裡，最在乎的一方，最後往往輸得最慘」。

張姓小三這十年來為情所困，在臉書狂發文。（翻攝自PTT）

有網友昨天上午在PTT爆料，指李孟諺談婚外情長達10年，張姓小三在李孟諺執掌台南水利局時就交往，10年來小三不圖名分、錢財，甚至為李孟諺保持單身，李也常帶著小三出席高級餐廳、公開場合，結果李孟諺升官後開始冷落小三，讓對方覺得李根本是始亂終棄。

張姓女子的臉書昨晚也被網友挖出，另一名網友在PTT發文，指張姓女子的臉書上這10年經常轉發愛情圖文，抒發為情所困的心情，也表達對男方的相思之意，用情至深，內容包括「在愛情裡，最在乎的一方，最後往往輸得最慘，找個讓你開心一輩子的人，才是愛情的目標」、「在這個世界上，沒有人真正可以對另一個人的傷痛感同身受，你萬箭穿心、你痛不欲生，也僅僅是你一個人的事」、「你給我的訊息，那怕只是短暫的問候，都會讓我很開心」、「愛一個人不是改變對方，而是一起成長......」。

張姓小三這十年來為情所困，在臉書狂發文。（翻攝自PTT）

而李孟諺外遇消息昨曝光後，他隨即致歉並向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，行政院長卓榮泰也火速准予辭職。