經過大半年的打拚，每個人都希望在年末能迎來好成績！塔羅牌老師艾菲爾在命理節目中列出3個星座在下半年有望綻放光芒，其中雙子座有望回鍋過去從事的事業，並迎來新的資源挹注。請參考太陽、上升星座。

▌第三名 射手座

射手座下半年將在感情上綻放光芒，單身者可以好好把握下半年，可能會遇到新的對象，並成為彼此的貴人，若是談婚論嫁中遇到阻礙，也有望出現貴人牽線，並迎來圓滿的結局；另外，射手座下半年可以多穿粉色系、桃色系衣服，必能綻放粉紅泡泡的光芒。

▌第二名 處女座

處女座下半年將在事業上綻放光芒，其專業能力將充分展現，並獲得長官、同事的肯定，讓處女座不僅能創造一波波的事業高峰，且有望迎來人生重大突破。

▌第一名 雙子座

雙子座下半年有望回鍋過去從事的事業，還會迎來新的資源挹注，各界對其工作有高度期待；另外，雙子座下半年有加薪機會，若有人向你徵詢意見或請你多兼一份工，可以善用手中的籌碼談價，此時是談加薪的好時機。

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