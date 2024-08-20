交通部長前部長李孟諺昨（19）日遭爆料指稱有婚外情且始亂終棄，李孟諺為此請辭部長職務。經追查，該爆料來源是台中1名黃姓男子持有的PTT帳號，該男子隨後登入帳號稱是遭人盜用，且自己已經多年未使用該帳號，隨後向警方報案，台中市警六分局表示，經查該帳號使用的是美國IP，將持續追查偵辦。

從事貿易工作的黃姓男子今年59歲，雖住在台中市西屯區，但平常在大雅區活動及工作，他19日傍晚到大雅分局報案，自稱PTT帳號遭人盜用，黃男表示，是收到站內信件及記者來電才知道自己的帳號被盜用，趕忙上網澄清並向警方報案，自己沒有用該帳號爆料，甚至已經許久沒有登入PTT。

警六分局指出，19日晚間約7點多接獲大雅分局轉通報，經初步清查，涉嫌盜用的帳號IP位在美國，目前還沒請黃男到分局說明並製作筆錄，接下來將調閱IP資料，並依妨害電腦使用罪偵辦。

李孟諺是19日遭網友在PTT爆料，指稱與張姓女子婚外情長達10年，但李升上要職後就冷落張女，引發議論，李孟諺在事件曝光後及發表道歉聲明，並向賴清德總統、行政院長卓榮泰口頭請辭。