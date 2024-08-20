全球四大會計師事務所之一的PwC（大陸稱為普華永道）捲入中國恒大財務造假，而被大陸監管機構調查已逾半年。消息指出，大陸當局已接近完成相關調查，而相關處罰通告的初稿使用了非常嚴厲的字眼評價PwC，以反映其行為的嚴重性，PwC目前正就該些敏感詞彙與監管機構作最後交涉，以尋求降低對自身的負面影響。

香港《星島日報》報導，今年3月，大陸當局據報正調查時任恒大核數師的PwC於事件中的角色。事隔近半年，兩名各自獨立的消息人士指，PwC已接受大陸監管機構對公司的處罰，惟現正與當局就通告上針對PwC的部分敏感字眼進行交涉，以願意接受增加處罰作代價，冀換取當局可替換或刪除該些敏感字眼，以尋求降低自身在恒大事件中可能受到的嚴重負面衝擊。

報導引述該兩名消息人士指，暫未獲悉大陸當局擬正式公布對PwC處罰結果的具體時間，但從監管當局的準備情況而言，估計相關結果很快就會出爐。

有熟悉大陸監管人士表示，近日關於PwC的消息頻出，對關於其調查結果即將被公布不感意外，不過若通告上的用字非常嚴厲，預期PwC的聲譽有機會受到嚴重影響，最嚴重的情況可能「四大」變「三大」。

該人士又指，PwC在恒大事件造成的社會影響，遠高於曾深陷中國華融事件中的德勤，預計大陸當局對PwC作出的行政處罰將較德勤嚴厲，換言之，PwC被處以的罰款和涉事事務所被暫停經營業務的時間，可能將較德勤更多和更長，惟相信當局對PwC的處罰不至於要其永久退出中國市場。

據報導，由於中國財政部發現德勤在對中國華融的審計中，存在嚴重審計缺陷，給予德勤總所警告；暫停德勤北京分所經營業務3個月；以及沒收德勤北京分所違法所得並處罰款總額2.1億元人民幣的處罰。