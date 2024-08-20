新北市樹林區1996年時，邱姓男子熱烈追求張姓婦女，張女的呂姓兒子找好友幫忙談判，卻成眾人痛毆邱男，還把奄奄一息的邱裝進木箱丟在桃園龜山某坡坎，導致邱男死亡。雖當年並未破案，呂男去年初良心不安供出案情，但因已超過追訴權時效，桃園地檢署只能給予不起訴處分。不過4名凶手中，有3人已經死亡。

檢警調查，邱姓男子1996年苦苦追求張姓女子，當年4月下旬時呂姓兒子看不下去，請簡姓同學央求爸爸出面勸阻，簡父約邱男到張婦經營的麵店談判，但談判破裂。簡父及其廖姓友人持球棒，在旁的簡姓同學也徒手助陣痛毆邱男。

新北市樹林區1996年時，邱姓男子熱烈追求張姓婦女，張女的呂姓兒子找好友幫忙談判，卻成眾人痛毆邱男，還把奄奄一息的邱裝進木箱丟在桃園龜山某坡坎，導致邱男死亡。雖當年並未破案，呂男去年初良心不安供出案情，但因已超過追訴權時效，桃園地檢署只能給予不起訴處分。（翻攝照片）

邱男被毆打成重傷，央求其他人帶其送醫。但簡父等3人及康姓友人將其裝在布袋戲偶木箱，並從新北樹林開到萬壽路樂善村附近某處坡坎，見四下無人之際，把裝有邱男的木箱自坡坎邊推落至草叢處，最終導致邱男死亡。

邱男屍體一直到當年6月1日下午才被民眾發現，但因為屍體腐化嚴重，而未能查到屍體真實身分，亦未能循線追查相關犯嫌，直到去年初，呂姓兒子因良心不安，向警方供述案情。

經檢警1年多來追查釐清案情，不過檢方計算，追訴權在2018年3月25日就已屆滿，僅能給予不起訴處份。不過4名被告中僅簡父還活著，其餘都已經死亡。