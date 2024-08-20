K姓國小老師兼任球隊校隊教練，2015年到2017年間，將12歲的女隊員帶到國小體育器材室內，親吻並撫摸胸部，並開車帶女學生到河濱公園性侵，判刑3年8月定讞；他被校方、教育局解聘並終身不得聘任為教師，他不服提告，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

被害的少女指控，2015年到2016年間K男是她的國小球隊教練，K男會雙手環抱她並在體育器材室有摸她胸部，也會摸她下體，K還在車內後座徒手撫摸她胸部，並將其手指插入她私處，後來她向母親告知後，在母親陪同下向警方報案。

案發後，研究所畢業的K男失去教職，目前從事開計程車工作，刑事部分，K男被判刑3年8月，少女及家長求償部分，法官判決K應賠償少女102萬多元、她父母各20萬元，共計142萬多元。

另女學生和父母提起國家賠償訴訟主張，國小校長、導師在案件發生後，未依規定通報、輔導，且案發地點未裝監視器，是校園安全死角，要求校方賠償。一審台北地方法院認為，K男在校內猥褻女學生，確實屬於教學場所，校方應負國家賠償責任，判決須賠償女學生100萬元。

上訴後，高院認為，K男在女學生在校期間所為猥褻行為，與其擔任教師職務之教學活動間有直接、內在、密切關連性，為執行職務行使公權力之行為，侵害她身體健康權、性自主權及人格發展權，及她父母親基於父母之身分法益，小學應賠償女學生慰撫金80萬元、醫療費用2萬8572元、交通費用2400元，及賠償A父、A母慰撫金各20萬元。

校方2021年1月間性平會決議通過第2次調查報告，依教師法規定決議解聘他並終身不得聘任為教師，教育局也核准，黃不服申訴、再申訴均被駁回，再提行政訴訟救濟。

他主張，校方未在教師法修正施行後三個月完成重新審議，處分有違法瑕疵，另認為性平會逾越調查期限，也有程序違法之處，提告請求法院撤銷處分，並確認他和校方之間專任教師聘任契約關係存在。

北高行表示，校方性平會及調查小組組成、調查、決議程序均合法，且性平會第2次調查符合性平法重新調查程序的規定，另黃確實有性侵害女學生，性平會調查報告沒有認定事實錯誤，或違反一般公認的價值判斷標準，更無其他違法情事。

北高行認為，校方解聘處分經教育局核准生效，處分適法有據，雙方之間的教師聘任關係已經中止，且黃終身不得派聘任為教師，處分也沒有違誤，判決他敗訴。

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