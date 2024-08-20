民眾黨主席柯文哲政治獻金案爭議持續，柯指派時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊負責善後小組並開查帳記者會，但又被爆出監察院早在4月就已查出政治獻金收支不符約2000萬元。民進黨台北市議員簡舒培批評，柯早就知情還裝傻、裝可憐、裝無辜，就是在公然說謊、推卸責任，千錯萬錯都是別人的錯，實在令人傻眼。

柯文哲政治獻金案遭爆，監察院則在4月就已查出政治獻金收支不符約2000萬元，因此會計師端木正緊急調整補登時樂、尼奧等公司3筆宣傳費用共916萬元資料。對此，柯則回應，不知道，知道就會管了。

簡舒培批評，就算不知情也不可以耍賴，更何況不可能不知情，團隊4月份就已被告知政治獻金專戶的申報收支落差2000萬，柯根本在裝傻、裝可憐、裝無辜，再裝就不像，就是在公然說謊、推卸責任，選過總統、當過黨主席的人，千錯萬錯都是別人的錯，自己都不知道，實在令人傻眼。

簡舒培也點出3項問題，包含落差的2000萬有出去，但沒有收據，錢的流向去哪裡？民眾黨並沒有查錢和收據在哪裡，居然是讓端木正調帳，這個動作到底有多少人支持，有多少人指使會計師？落差的2000萬，扣掉調整的916萬，還有1000多萬，到底掉在哪裡？

她也說，前民眾黨立委吳欣盈於去年11月24日被提名為副總統候選人，11月6日訪美國的旅費卻被報在政治獻金專戶中，明顯就是說謊，帳務亂七八糟，沒辦法向外界交代，只好模糊視聽，查帳記者會變成吵架和公然說謊記者會。