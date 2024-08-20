國軍今（20）日早起在屏東九鵬基地實施「精準飛彈射擊」，首度公開天弓三型防空飛彈射擊，並在暌違12年後開放媒體進入拍攝。而資深媒體人樊啟明透露，自己有受邀參加九鵬基地12年前那次操演，當時拍攝鷹式飛彈時，還為了避免干擾而把攝影機全包上鋁箔紙。

國軍民國113年「精準飛彈射擊」20日於屏東九鵬基地及東部海、空域展開，由海軍艦隊指揮部擔任安全管制組，納編海、空軍等兵力共同執行。圖為愛國者防空飛彈發射情形，愛國者系統是美國雷神公司研發的防空飛彈系統，主要用於攔截來襲的戰機、巡弋導彈及戰術彈道飛彈，在我國空防負責執行中高空層防護任務。（鄧博仁攝）

根據《中國時報》今報導，這次操演將持續3天，由海軍艦隊指揮部擔任安全管制組，納編海、空軍等兵力共同執行，射擊多種飛彈，藉以驗證聯合防空及制海作戰能力，遂行台澎防衛作戰。國防部稱，這次任務採「去中心化指管」模式演練，以狀況誘導各戰術執行單位，依擊殺鏈接戰程序完成實彈射擊，今天模擬的是整體防空作戰階段，由「愛國者二型飛彈」及「天弓三型飛彈」等實彈射擊空中靶標。

國軍民國113年「精準飛彈射擊」20日於屏東九鵬基地及東部海、空域展開，由海軍艦隊指揮部擔任安全管制組，納編海、空軍等兵力共同執行。圖為愛國者防空飛彈發射情形，愛國者系統是美國雷神公司研發的防空飛彈系統，主要用於攔截來襲的戰機、巡弋導彈及戰術彈道飛彈，在我國空防負責執行中高空層防護任務。（鄧博仁攝）

另外，這次操演是繼2012年後，國防部再度邀請媒體前往九鵬基地拍攝，在進入檢查站前，搭載媒體的大型車輛需拉下窗簾，這使得車內看不到外頭景色，並且需要簽保密切結書。

樊啟明今在臉書po出今日操演時，愛國者二型飛彈的射擊片段，並且提到，自己12年前曾有幸前往九鵬基地採訪，當時為避免拍攝現在已退役的鷹式防空飛彈時被干擾，攝影機還全部包上錫箔紙，而這次發射愛國者二型飛彈，「場面更難得一見」。