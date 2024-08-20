三酸甘油酯是一種存在於血液中的脂肪，但很多人卻忽略了它所衍生的健康問題。對此，減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，三酸甘油酯過高恐引發3大問題，包括心血管疾病、肥胖與代謝症候群及胰臟炎。其中他提到，若三酸甘油酯超過500mg／dl時，恐導致多種併發症，嚴重甚至會危及性命，不可輕忽。

醫師魏士航在診所YouTube頻道發衛教影片，提醒民眾務必要重視三酸甘油酯過高的問題。他說明，高三酸甘油酯會讓動脈內脂肪堆積，形成動脈粥狀硬化斑塊，進而導致血管阻塞，嚴重時會影響血液流通，增加心臟病和中風風險。

魏士航接著說，高三酸甘油酯也經常與肥胖、高血壓、高血糖、高膽固醇同時出現，也可能引起胰島素阻抗，長期下來就可能發展成代謝症候群，甚至形成第二型糖尿病。

可怕的是，當三酸甘油酯數值極高時，魏士航提到，尤其是超過500mg／dl（標準值應小於150mg／dl），可能會引起急性胰臟炎，導致多種的併發症產生，在嚴重的狀況下，恐會危及性命。

關於該如何降低三酸甘油酯水平，魏士航建議，除了透過以下3個方法外，經醫師評估後，也可以補充一些保健品或使用藥物來治療，供民眾參考：

1、控制精緻澱粉和糖分：糖分過多會轉化為三酸甘油酯，並儲存在脂肪細胞中。因此，減少攝取高糖食物，如蛋糕、麵包、糖果和含糖飲料等，都有助於降低其水平。

2、減少酒精攝取：酒精在體內代謝時會增加三酸甘油酯的生成。研究顯示，減少或避免飲酒能顯著降低三酸甘油酯水平。

3、規律運動：世界衛生組織建議，成年人每周需從事150分鐘以上的運動，有助於燃燒脂肪，降低三酸甘油酯水平。

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