「公關界女強人」岳啟儒和富商老公結婚多年，2022年爆出丈夫和「登山女神」曾格爾過從甚密，她邊哭邊截圖多張兩人曖昧對話，求償200萬。去年10月士林地院一審出爐，判曾格爾賠30萬元，曾格爾原本提出上訴，近日卻撤回並願意賠錢。昨(19日)岳啟儒表示會將這筆錢加碼捐出做善事，今稍早更揭露曾格爾邊在網上抹黑攻擊她，私下又一邊求和解。

岳啟儒兩年前和曾格爾宣戰，並公開她和自己老公曖昧的對話截圖，可見除了兩人相約泡湯，男方還提醒「沒做防護，要記得吃藥」；但曾格爾解釋所指的是「胃藥」，雙方各說各話。昨傳出曾格爾撤回上訴，認可敗訴並將賠償30萬元，而岳啟儒表示除了曾格爾賠償的30萬，自己會自掏腰包加碼到54萬，支持世界展望會「年輕女孩圓夢計畫」，「做為弱勢家庭女孩的圓夢基金」。

岳啟儒發文。（圖／翻攝自岳啟儒 一人份的勇氣臉書）

而岳啟儒今上午再度發千字文表示，30萬無法賠償兩年來的心理折磨、律師費、心理諮商費，「從沒想過自己會遇到如此邪惡之人，在我最低潮時，侵害我的曾格爾還可以惡意中傷我和我的公司。」岳啟儒回首這兩年，猶如看戲劇一般，「一審時看著她爸爸曾國良做偽證，卻因為不公開審理而不能說；她拍影片且在社群上放話攻擊我，並污衊我仙人跳；他們父女被我刑事提告後，又三番兩次透過律師向我提出和解」。

岳啟儒過去得到郁方、賈永婕等人的支持。（圖／翻攝自岳啟儒 一人份的勇氣臉書）

岳啟儒強調，「有人說曾格爾是個侵害配偶權及詐騙的慣犯，卻踢到了我岳啟儒這個鐵板，她沒想到我不是一個為了面子隱忍的一般正宮。」坦言起初只是想讓大家知道曾格爾不配自稱女性之光，她不願意跟曾格爾和解，是不希望她食髓知味，繼續傷害其他家庭，並坦言這兩年「堅持的過程很磨人，最氣的是守法的我要被惡人欺負，最折磨的是為了訴訟攻防忍氣吞聲，而看著對方囂張，有時候會懷疑到底天理何在？」

最後，岳啟儒說，大家都擔心她的心情，如今知道結果真的鬆了口氣，「一場鬧劇終於可以結束」，謝謝所有支持她的親友和讀者，未來她會繼續用自己的力量將善意傳遞出去，幫助需要的女性，「人生路很長，我有很多想做的事，雖然被絆倒了，但傷口已結疤。從今天開始，我會把這件事拋棄但不忘記，好好繼續我的旅程。」