樂天女孩Yuri(陳怡叡)被目擊疑似與上千億身家的鞋業富少Steven交往，男方還上演溫馨接送情。如今周刊報導她會矢口否認戀情，在於男方家屬反對這段戀情，高齡的阿嬤還為此氣到生病。不過稍早，她在Instagram氣憤回應此事：「真的忍無可忍！」

Yuri傳出與Steven戀情不被男方家人同意，才會否認兩人交往。如今傳聞甚囂塵上，她發文針對此事開砲，她表示身為公眾人物，花費許久時間才克服不在意別人言語，無視誇大不實報導，無論怎麼被寫都能忍受，但男性友人及其家人都是素人，不應該被消費，接著向爆料媒體喊話：「請你們不要再叨擾別人寧靜生活，不要寫這種八點檔的劇情增加收視率，大家在看戲，而他們是活生生的人，這是他們真實的人生，拜託停止吧」。

Yuri氣憤表示拿家人長輩做文章一事，真的忍無可忍。（圖／xx15995 IG）

Yuri強調自己私事根本不重要，跟誰交往這麼無聊的事，不用大作文章，反問爆料媒體：「我真不知道這麼做，你們想得到什麼結果。」鄭重要求對方：「希望你們不要再侵犯我身邊朋友的人權跟隱私」，最後氣憤表示：「拿家人長輩做文章，真的忍無可忍」，可見周刊報導已經踩到她的底線。

Yuri有著「地表最美啦啦隊」封號。（圖／xx15995 IG）

Yuri陳怡叡不僅有著「地表最美啦啦隊」封號，更是演藝圈超級發電機，傳出緋聞的對象都是赫赫有名，像是奧運羽球金牌王齊麟、演員于成炘以及毛弟邱宇辰，先前被拍到與春風進出各自住處，男方還派司機親自接送，看得出來關係匪淺，Yuri事後否認兩人正在交往，如今傳出與Steven交往，Yuri先前透過經紀人回應，強調兩人只是工作上認識的朋友。