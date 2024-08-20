交通部長李孟諺19日被PTT鄉民爆料稱，他曾有長達10年的婚外情，卻始亂終棄，事後該帳號稱自己被別人盜用。立法院民進黨團副幹事長林楚茵表示，昨天PTT帳號當事人說該帳號很久沒有使用，是不是真的有境外勢力或是不法勢力在做危害，檢調了解後會有更深入的答案。

PTT爆料李孟諺婚外情，遭質疑境外勢力透過假帳號攻擊，林楚茵表示，這件事情是不是要升高到境外勢力的部分，昨天PTT帳號當事人，說該帳號他很久沒有用了、不是他，請媒體不要找他，而他會被找上，也是因為檢警調有在了解當中，是不是真的有境外勢力或是不法勢力在做危害，檢調了解後會有更深入的答案，當然希望這樣的事情不要一再發生。

林楚茵也分享，前陣子她到愛沙尼亞訪問，愛沙尼亞的2007年遭號俄羅斯的網路攻擊，經過這些年之後，整體國家在網路防禦及在網路安全上面，全民都有防範，學齡前也就是幼兒園的小朋友一直到高中都有特殊課程來做教育，預防勝於治療，全民在網路安全也要特別注意，就像這名帳號當事人很多年沒有用，被盜用，可能是忘記換密碼，要注意網路安全。