在台北，共有 43 家入選，包含6 家新入選必比登推介肯定。（圖／台灣米其林指南）

在《台灣米其林指南2024》完整餐廳名單之前一周，米其林預先揭曉由匿名而獨立的米其林評審員評選為必比登推介的店家，表彰由評審員評選出提供物有所值餐點的店家，顧客可以在這些店家，以適中價位享受到美食。

在《台灣米其林指南 2024》評選的四個城市－台北、台中、台南以及高雄中，提供「物有所值」美食的店家總數共有 126 家，包括台北43 家、台中27 家、台南 31 家，以及高雄 25 家。16 家新入選的必比登推介店家中，有超過一半提供台灣在地美味與小吃。

《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec表示：「美食店家與小吃是當地生活方式重要的組成元素，我們相信必比登推介是探索台灣及呈現其豐富餐飲風貌的最佳方式之一。必比登推介入選名單，不僅是為了國際旅客能探索道地的美食文化，也提供了在地美食愛好者物有所值且美味的選擇。我們的評審員很高興能繼續在台北、台中、台南和高雄探索，並發掘出新店家與大家分享。此次的新增名單中有傳統美味也有國際風味，一舉新增了16個必比登推介店家。」

位於台北的心潮飯店已為《米其林指南》評審員推薦入選名單之中，今年更獲得必比登推介的肯定。心潮飯店是高雄知名台菜餐廳－老新台菜推出的品牌， 店名諧音「新炒飯」。這裡供應的台菜別出新意，尤以炒飯為主軸，無論是厚炸排骨菜香炒飯，還是炙燒干貝烏魚子炒飯，皆在創新與傳統中取得平衡，色香味俱全。

黃記魯肉飯是一間在巷子裡經營了幾十年的老店，好評已在食客間口耳相傳，故人潮總是絡繹不絕。招牌滷肉飯雖以肥肉為主，但肥而不膩，鹹香的醬汁略帶膠質，令人回味。經典滷白菜也是熱門小菜之一，不容錯過。羹湯的高湯以柴魚熬製，加入沙茶醬點綴，呈現古早風味。

麵鋪是一家隱藏在巷弄中的小店，開業於2007年。該店以芋頭米粉聞名，不但為鄰里間的早餐熱點，也是上班族的午餐好去處，每到用餐時刻人潮總是絡繹不絕。老闆選用充滿米香的粗米粉，吸滿湯汁後更充滿風味。湯頭經長時間燉煮，散發著油蔥的香氣，芋頭則軟綿可口，十分美味。

自《台灣米其林指南》推出以來，今年入選必比登推介的Pàng是首家也是唯一一家提供墨西哥料理的餐廳。年輕的老闆兼主廚受美國文化薰陶，加上曾在南美餐廳工作，因而創立此店，將精緻墨西哥風味融合台灣食材。胭脂樹籽手撕豬，將燉煮豬肉、自製魔鬼椒莎莎醬，搭配以台灣洛神花漬的紫洋蔥，層次分明，是店裡的熱門品項。

軟食力創立於2017年，經搬遷後最終落腳行天宮旁的巷弄中。小店以南台灣的軟式粉漿蛋餅為特色，煎至表皮酥脆、內餡軟嫩，超過10種餡料可以選擇，如花椒麻辣香腸或豆乳雞，為台式傳統早餐注入新滋味。店裡也提供飯糰與饅力堡，後者以黑糖饅頭取代漢堡麵包，經典之餘帶有創意巧思。

小品雅廚自晚間營業至清晨，是許多在地人的宵夜熱選。每日提供20多道家常台式料理，菜餚主要以冷菜呈現，多為每日新鮮製作，可以搭配搭配清粥或白飯享用。紅燒蹄膀帶有醬香，鹹而不膩；乾燒茄子、滷白菜也非常推薦。

台中共有27家入選，其中有2家是在今年新獲得必比登推介肯定。（圖／台灣米其林指南）

台中共有27家入選，其中有2家是在今年新獲得必比登推介肯定。（圖／台灣米其林指南）

台中2 家新入選必比登推介，台中新入選必比登推介的店家中，裡小樓以台灣家常菜和小菜聞名。金門老壇高梁香腸腸衣輕薄，帶濃郁酒香，值得一試。鹽焗玉米雞腿也是招牌菜色，建議搭配一碗滷肉飯。

繡球老闆娘曾經營江浙私廚，故此處的麵食以川味和江浙風味為主。每日現作的小菜是不少客人到訪的理由之一，品項依時令食材調整，其中冰糖㸆苦瓜值得推薦，不妨來碰碰運氣。

台南共有 31 個店家入選必比登推介名單，其中 3 家是新入選。（圖／台灣米其林指南）

台南共有 31 個店家入選必比登推介名單，其中 3 家是新入選。（圖／台灣米其林指南）

台南共有 3 個店家新入選必比登推介。麥謎食驗室本著實驗及研發精神，創作出新穎的麵食，以其深度和層次令人印象深刻。菜單按季更迭，選用來自世界各地的食材，當中包括在地人熟悉的剝皮辣椒、赤味噌，也有富東南亞特色的參巴醬、青木瓜，甚至是法式燉菜。

添厚隱藏在大天后宮旁的小巷弄，經營者是虔誠的媽祖信徒，故店名、室內設計也以此作為連結。其家常臺菜精緻細膩，如金銀蛋時蔬風味充滿層次，經典湯品魷魚螺肉蒜，料好實在。

葉桑生炒鴨肉焿老闆曾在嘉義新港經營鴨肉羹生意，於2021年落戶臺南。其鴨肉羹以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，同時散發蒜香和鴨肉肉香，搭配清甜筍絲，風味十足。鴨肉飯同樣不容錯過。

今年，高雄共有5家新入選必比登推介，讓總體高雄必比登推介店家的數量來到25家。（圖／台灣米其林指南）

今年，高雄共有5家新入選必比登推介，讓總體高雄必比登推介店家的數量來到25家。（圖／台灣米其林指南）

今年高雄共有5家新入選的必比登推介，讓整體高雄必比登推介的數量來到25間。其中2家以台灣菜入選：

賣塩順以傳統家常臺菜聞名。老薑炒雞腿使用三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁。小燉食室提供五道中式燉湯搭配主食與小菜。剝皮辣椒蛤蠣雞湯以去骨土雞腿、高雄岡山的剝皮辣椒、雲林蛤蠣與新鮮蔬菜煨煮，甘甜微辣，層次分明。

其他3家高雄店家則是以其知名的小吃入選，春蘭割包以其充足的用料、份量以及極佳味道聞名，推薦綜合割包，爽脆的酸菜，搭配呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、花生糖粉以及特製的醬汁滋味迷人。

秀明豬心冬粉的月見肉燥飯上配上油亮的半熟煎蛋，絲滑的蛋液混合鹹香米飯，令人回味無窮。鮮嫩厚實的豬舌也是很受歡迎的一道菜，搭配蒜泥一起享用，額外美味。

良佳豬腳走過近半個甲子，其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。帶有胡椒辛香的中藥材滷製的豬腳，呈迷人的琥珀色，軟嫩可口，搭配來自花蓮的米飯、口感爽脆的滷筍絲，整體風味清爽，肥而不膩。