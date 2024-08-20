彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程，今天（20日）發生嚴重工安意外，現場疑因鋼瓶二氧化碳外洩，造成施工人員中毒昏迷，彰化縣消防局獲報後動員救護人車到場，已陸續送走14名現場工人至彰化、台中等醫院搶救，有3人送醫時無生命跡象，送醫搶救後都已恢復呼吸心跳，消防員仍在現場持續搜救。
消防局指出，有關海龍離岸風電陸域降壓站工區工安事故，該局救護人車已陸續送14名施工人員就醫，仍持續搜救中，送醫的14人全都為本國籍，其中有3人到院前已無生命跡象，這3人分別送至彰濱秀傳、鹿基醫院及台中童綜合等醫院。
彰濱秀傳醫院表示，這起海龍工安意外送至該院的3名傷者都為男性，其中1名58歲男子到院前已無生命跡象，經插管急救後雖已恢復心跳，但狀況仍不穩定；另2名傷者則為24歲的男子，其中1人意識不清呼吸衰竭，目前已插管，另1人意識清醒，主訴呼吸困難胸痛頭暈，生命徵象穩定。
勞動部中區職業安全衛生中心獲報後，將派員到事發現場調查。彰化縣政府勞工處表示，案發後現場調查由勞動部中區職安中心派員調查，該處則是先派員關懷傷者，後續也會協助傷亡勞工主張應有的賠償等事宜。
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