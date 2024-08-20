彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程，今天（20日）發生嚴重工安意外，現場疑因鋼瓶二氧化碳外洩，造成施工人員中毒昏迷，彰化縣消防局獲報後動員救護人車到場，已陸續送走14名現場工人至彰化、台中等醫院搶救，有3人送醫時無生命跡象，送醫搶救後都已恢復呼吸心跳，消防員仍在現場持續搜救。

消防局指出，有關海龍離岸風電陸域降壓站工區工安事故，該局救護人車已陸續送14名施工人員就醫，仍持續搜救中，送醫的14人全都為本國籍，其中有3人到院前已無生命跡象，這3人分別送至彰濱秀傳、鹿基醫院及台中童綜合等醫院。

彰濱工業區今天上午驚傳離岸風電陸域工區疑似鋼瓶二氧化碳外洩中毒事件，彰化縣消防局陸續將14人工人送醫搶救。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰濱工業區鹿港鎮崙工北八路海龍離岸風電陸域降壓站今天發生二氣化碳中毒事件。（孫英哲攝）

彰濱秀傳醫院表示，這起海龍工安意外送至該院的3名傷者都為男性，其中1名58歲男子到院前已無生命跡象，經插管急救後雖已恢復心跳，但狀況仍不穩定；另2名傷者則為24歲的男子，其中1人意識不清呼吸衰竭，目前已插管，另1人意識清醒，主訴呼吸困難胸痛頭暈，生命徵象穩定。

勞動部中區職業安全衛生中心獲報後，將派員到事發現場調查。彰化縣政府勞工處表示，案發後現場調查由勞動部中區職安中心派員調查，該處則是先派員關懷傷者，後續也會協助傷亡勞工主張應有的賠償等事宜。