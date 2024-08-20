香港記協公布最新的「新聞自由指數」顯示，香港新聞從業員對新聞自由指數評分再次創下2013年成立以來的歷史新低，只有25分，較去年下跌0.7分。至於公眾評分則有回升跡象，上升0.8分至42.2分，但仍在2019年以來的評分低位徘徊。

香港《信報》報導，香港記協指出，新聞從業員於本次調查評分下跌，主因是批評港府愈趨顧忌、法例未確保可獲取所需資訊及監察功效評分下降。

今年調查也關注香港《基本法》23條立法，有92％新聞從業員認為23條立法對新聞自由造成頗大或極大損害。相比之下，只有約39％公眾認為，提交23條到立法會審議後立法對新聞自由造成頗大或極大損害。

香港記協認為，23條立法討論的諮詢期較短，社會亦未如2020年香港《國安法》訂立時熱烈討論，公眾亦可能認為新聞自由在《國安法》實施時已受一定限制，並認為23條與《國安法》差異不大，故認為實質損害大的公眾會較少。相反，新聞從業員則擔憂工作時可能誤觸法例，例如觸犯與國家機密相關的條文。

此外，香港新聞從業員亦認為至少幾起事件對過去一年的新聞自由構成損害，有94％從業員認為黎智英被控違反香港《國安法》案件開審損害大。

香港記協委托香港民意研究所進行調查，以電話形式成功訪問約1000名成年香港居民，實效回應率37％。至於新聞工作者，香港記協透過網上和紙張問卷形式收集到約250人的回應，回應率26％。