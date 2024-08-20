百萬YouTuber蔡阿嘎2016年與「二伯」結婚，生下兩個可愛的兒子「蔡桃貴」與「蔡波能」，而他也不時會透過影片分享育兒生活，深受許多粉絲喜愛。不過，最近網路上卻出現針對兩個孩子的不實指控與影射留言，讓蔡阿嘎夫妻無法忍受，決定向這些網友提告。

蔡阿嘎近期才揭發資深員工蘿拉多項惡行，包括多年用他的名義簽AB合約，牟利三千萬，還跟廠商索取大量公關品等。怎料，他19日突然上傳一段以「我們正式提告了，反擊網友不實指控」為標題的影片，透露他們2023年11月已針對在網路上對蔡桃貴、蔡波能有「不實指控或隱射留言」的網友們一一提告了。

蔡阿嘎針對在網路上對蔡桃貴、蔡波能有「不實指控或隱射留言」的網友們一一提告了。（圖／翻攝自蔡阿嘎YT）

蔡阿嘎為了兩個兒子怒對網友提告。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

他嚴正表示，這些不適合開玩笑的留言，「可能逾越了言論自由的界線，我們認為身為父母應該站出來嚴肅以對，後續一切就交給司法判決！」另外，他也將在今晚播出的影片中，與專家探討有關兒童網路霸凌的相關法令與嚴重性，期望大家能一起來反思這個議題。

影片嵌入自蔡阿嘎YT

對此，許多粉絲見狀也都紛紛留言支持他，「這些酸民人生到底有多可悲，針對兩個未成年的小孩子，支持嘎哥提告」、「現在酸民真的是有夠無聊，敢對小孩這樣，他們是不是不要臉啊！」、「希望真的可以討回公道，不要讓他們以為鍵盤打字就不用負責」。

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