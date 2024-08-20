日盛台駿國際租賃（6958）8月20日上午9時整進行「新股上市擊鼓」儀式，由台灣證券交易所總經理李愛玲和日盛台駿董事長簡志明、副董事長兼總經理朱志威等多人共同擊鼓。兩大股東日盛集團總裁陳國和夫婦、關穎以及王道銀行董事長駱怡君皆參加上市掛牌儀式。

由於新上市股自上市買賣日起5個交易日，股價係採無漲跌幅限制，因此，日盛台駿上市即以33.8元開出，以上市參考價30元計，開盤漲幅高達12.67％。

日盛台駿國際租賃該公司今年上半年營收新台幣57.71億，年增15.22％；稅後盈餘2.81億元，每股稅後盈餘0.8元；日盛台駿表示，目前除深耕車輛與設備租賃業務外，企業融資與綠能投融資業務均加速成長，藉由擴大規模經濟以及跨入綠電交易，將挹注公司長期、穩定之獲利。

日盛台駿董事長簡志明表示，租賃市場對於中小企業至關重要，透過租賃以融物取代融資，能有效降低資金取得門檻，中小企業可靈活運用資金，專注於核心業務和創新，同時保持穩定現金流，減少資金壓力。日盛台駿深耕租賃市場40多年，長期服務中小企業，致力滿足客戶一站式產品需求，提供車輛分期、企業融資、長期租車、綠能投融資等服務，目前事業版圖涵蓋兩岸與泰國。2023 年世界租賃年鑑 (World Leasing Yearbook 2023) 統計資料，歐美等先進國家租賃滲透率大於20％，而中國大陸與台灣租賃市場的滲透率分別為 9.9％ 與 11.0％，仍具高度開發潛力。隨著中小企業轉型升級、循環經濟以及能源議題的重要性與日俱增，日盛台駿發展空間相當寬廣，將把握市場契機，透過業務多元化、區域佈局以及擴大規模經濟，創造成長新動能。

簡志明進一步指出，在企業融資方面，日盛台駿將開發不同利基客群及管控風險，以壯大企金業務規模；在車輛業務方面，將優化車輛分期結構以提升收益，並擴大長租車市佔率。此外，將加速發展綠能業務，並持續評估策略性投資標的，進行垂直、水平業務整合。海外佈局方面，除今年新設的泰國子公司外，未來也會持續評估其他東協市場，增加營收來源，讓公司未來整體營運持續成長。

日盛台駿副董事長暨總經理朱志威則表示，永續發展已成為全球企業重要課題，日盛台駿近年積極發展綠能業務，包括太陽能、風能之過橋融資及太陽能電廠投資，不但能為客戶提供太陽能電廠建置期之短期專案融資服務，以減緩廠商資金壓力，而且透過參與投標、股權收購或自建太陽能電廠，響應再生能源政策。目前日盛台駿旗下共有33座屋頂型太陽能電廠，預計太陽能電廠簽約裝置容量三年內將達到100 MW；此外，綠能業務還將延伸到企業購售電合約(CPPA)、儲能融資等，部分電廠將以CPPA的方式進行售電。透過持續擴大電廠規模經濟以及跨入綠電交易，創造長期、穩定收入來源，挹注獲利，同時也能減少碳排放量，為地球環境永續盡一份力。