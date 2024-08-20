多款日本進口食品及容器出包！食藥署今天公布邊境檢驗不合格資訊，包括連鎖牛丼品牌「SUKIYA」使用的山椒粉被驗出農藥殘留超標，日本新潟「越光米」被檢出重金屬砷超標，以及巧克力品牌「GODIVA」使用的杯形紙經溶出試驗不合格，都在我國邊境遭退運或銷毀。

食藥署每周例行公布邊境食品檢驗不合格資訊，多款日本進口食品及容器入列。「台灣和華貿易有限公司」自日本新潟縣「北越後農業協同組合」進口KOSHIHIKARI（越光米），共60包、1800公斤，被驗出重金屬無機砷0.47ppm，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，限量為0.35ppm，因此判定為不合格。

重金屬砷被列為一級致癌物。食藥署副署長林金富說明，重金屬砷本來就存在於土壤裡，透過植物吸收。由於米類是國內主要作物，配合國內農業政策實施產業保護，針對進口米類產品在邊境採「監視查驗」，也就是100％抽驗頻率不會調降。

SUKIYA招牌產品鰻魚飯搭配使用的山椒粉，因農藥殘留違規被邊境攔截。「台灣善商股份有限公司」自日本岩手縣進口10.8公斤的山椒（小袋），檢出殘留農藥亞滅培0.36 ppm、陶斯松0.08 ppm，依據業者檢附成分比例表換算農藥殘留量後，亞滅培超出容許量，陶斯松則是不得檢出。

「香港商歌帝梵亞洲有限公司台灣分公司」自日本進口2萬個、20公斤的GODIVA巧克力杯形紙，以4％醋酸（60℃、30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為32 ppm，超出30 ppm標準。林金富說明，上述兩家業者都是近半年首度違規，針對該號列產品，邊境抽驗頻率由一般抽批（2％到10％）變成加強抽批（20％到50％）。

另外，「昇洋物流股份有限公司」自中國大陸進口筷子，品牌為「DAISO」（大創），共1080組、66公斤，經溶出試驗不符規定。林金富表示，該業者同號列產品近半年是第二次不合格，邊境抽驗頻率從加強抽批（20％到50％）調整為逐批查驗（100％）。