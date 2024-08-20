民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金爭議不斷，又被爆出柯文哲訪美7天租車費高達89萬，時任競選總幹事黃珊珊昨稱，是申報時誤併為一筆登載；對此，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄今大酸，民眾黨罵別人聲音大到天上神明都聽得見，但是碰到自己的事情就一語輕輕帶過，甚至很多人藉機跑掉，民眾黨應該好好對社會清楚交代。

針對有民調顯示賴清德總統滿意度為46.7％，莊瑞雄說，各政黨民調都有起起伏伏，執政者要受到民眾肯定，但民眾對於國內主要政黨有一定期待，有的道德基調拉得非常高，罵人聲調也很高，博取很大聲量，但還是要做實事。

莊瑞雄指出，立法院上個會期大家也看到政黨攻防非常激烈，民眾也很清楚過程中以及提出來的法案，到底是不是福國利民，還是只是搏聲量，為了政治上鬥爭，民調供各個政黨參考跟反省。

傳出監察院4月就查出民眾黨政治獻金收支不符，對此，莊瑞雄說，各政黨都參與過很多的選舉，如何申報都有規範，主要候選人人氣高就有政治獻金收入，如何支出都要有憑證，現在社會大眾無法搞清楚，怎麼會有中間還會有不符的發票？這轉來轉去，要跟社會講清楚，外人無法想像這筆錢為什麼要這樣運用？為什麼急著選舉期間要消化掉，難免會被懷疑。