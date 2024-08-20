政府打詐被譏「愈打愈詐」，賴清德總統今（20日）親上火線，強調打詐決心，並提出掃黑、跨部會合作、跨國合作、與民間合作、接納民眾意見等五點具體作法，要求行政部會要有積極作為。他也相信邪不勝正，「我們站在人民的一方，我們絕對能得到勝利。」

賴清德今天出席「2024全面阻絕詐騙論壇」指出，詐騙已經成為社會最重大的民怨之一，很多人遇到詐騙一生積蓄化為烏有，詐騙已經影響人民生活及社會安定，政府責無旁貸，一定要即刻採取更積極的行動來打擊詐騙。

他說，行政院長卓榮泰已經將打擊詐騙列為施政最優先重點，成功推動打詐四法，讓打詐有更全面的工具，並提出打詐綱領2.0的創新做法，明年編列的預算73億，是今年的四點八倍，都對打詐更有利。

賴清德提出3點期盼共同落實。第一，要有決心，要將打詐視同作戰，不成功絕不罷休；第二，設定目標，全面防止詐騙發生，他說，政府的目標並不是提供今年比去年好等數據，而是要以人民感受為最重要根據。

第三，知己知彼，他說，打詐視同作戰，現在的詐騙是集團的犯罪行為、分工都很細，已成為詐騙的生態系，政府每個步驟、各種樣態都要了解，還有跨國詐騙，若不了解如何打贏？必須要跨國積極合作。

賴清德也要求行政院相關部會要有以下的積極作為：第一，掃黑，毒槍詐騙都跟黑道有關，打蛇要打七吋，一定要先掃黑，政府也要對黑道六親不認；第二，跨部會要合作，檢警調憲、海關、海巡、數位、金融、電信，相關部會都要跨部會合作。詐騙是一個集團，一定要跨部會成立打詐指揮中心，當作平台協調各部會，不能單兵作戰，一定要團結、訊息共享、分工合作、分進合擊，才有可能發揮效果。

第三，跨國合作。賴清德表示，我們絕對不能看到在柬埔寨詐騙集團送到台灣來，在機場就被放掉「這怎麼行」，司法人員也不能輕縱，這對社會民心士氣影響太大；第四，建立管道讓民間單位大家一起合作，除了政府部門外，包括電信業、第三方支付、電商、網路遊戲、金融機構、虛擬貨幣資產服務等都要納入，公私部門一同協力。

第五，開闢管道讓民眾可以提供意見。他要求對於詐騙案件，每天公布、公開透明，在哪個縣市發生何種詐騙事件、損失金額多少？都要公開讓民眾知道，政府也能從而整理出詐騙方式、新的詐騙作為，才能因應，民眾也才能得到正確的訊息避免被騙，讓民眾提供意見，政府也才有創新的做法化被動為主動

他重申，政府如果沒有決心、設定目標、跨域合作、公私協力、沒有讓民眾參與，很難打贏詐騙。「我不相信道高一尺魔高一丈，我信奉的是，邪絕對不能勝正，我們站在人民的一方，我們絕對能得到勝利。」