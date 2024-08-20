國民黨高市議員李眉蓁苦讀3年，拿到碩士學位。（摘自李眉蓁臉書）

國民黨高市議員李眉蓁苦讀3年，拿到碩士學位。（摘自李眉蓁臉書）

沒被論文抄襲案擊倒！ 李眉蓁苦讀3年宣布「碩士畢業」

國民黨高市議員李眉蓁2020年競選高市長補選時，爆出論文抄襲案，事後遭中山大學撤銷碩士學位。事後李眉蓁重返校園，考上正修科大苦讀3年，邊問政、邊讀書，被譽為「正面教材」，今（20）日她在臉書自曝，今年夏天終於拿到碩士畢業證書了。

李眉蓁說，經過3年踏踏實實再進修，做實驗、寫論文，「今年夏天，終於再次拿到碩士畢業證書了！心裡很踏實」，對自己3年前起身迎向的決定很高興，對所有朋友的鼓勵很感謝，對心疼並且激勵她的寶貝女兒，不再愧疚。

李眉蓁直言，薄薄一張紙，寫的不只學位證明，「我人生一段自我救贖、再見陽光的經歷，只是如今的我，可以開心看待」。論文一再檢討修正，力求嚴謹。必須老實說，認真讀好書，認真寫好論文是要付出很大心血的。

她說，其實這3年時間內，最煎熬、最緊張、壓力最大的不是自己，是正修系所的老師們。從入學開始，他們就戰戰兢兢、嚴陣以待，生怕任何偏頗疏失都會鬧出新聞，「弄得我年輕時上課偷懶的毛病都被矯正過來了」

「把自己活成一道光！」她表示，真的很感謝學校及老師們的接納和指導，你們為人生教育做了最美好的示範。在這個美好的夏天，她再次步出校園，沒有徬徨，只有燦爛。「親愛的朋友們，恭喜我吧！這次，對所有的祝賀祝福，我以大大的開心接下。」