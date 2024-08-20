王牌映画影城走黑白灰風格，圖為主廳影廳-CINEANIME。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）

經過3年籌備，由廣三SOGO自營的「王牌映画影城」於21日開始試營運，該影城座落百貨內17至19樓，擁有全台灣最高視角，慶祝影城開業，王牌映画特別推「有緣（5元）逗陣看電影」、「請你呷涼配電影」的限時優惠活動，其中21日當日手機出示成功加入「王牌映画影城LINE@好友」畫面，即可用5元的票價，觀看當日任一場次的電影。試營運首周，不僅有購票即享美粒果半價優惠，還有販賣部飲料買1送1。

王牌映画影城大廳還打造了藝術感十足的「電影光廊」。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）

王牌映画影城以黑白灰為主色調，規畫出2區別具特色的電影廊道，穿越「時空光廊」感受經典的魅力，在金獎「動畫大師」面前獲得實踐夢想的力量，法式沙龍的空間氛圍感，讓觀眾在進入影廳前便能感受到濃厚的電影氛圍。影城內設有9座影廳共440位，其中「Cine Art 藝術主題影廳」和「Cine Anime 動畫主題影廳」，兩個特色主題影廳，全天候帶狀式的播映藝術電影和動漫電影，為喜愛藝術電影的資深影迷們，提供全年無休的大師級電影饗宴。

經典作品像是當代電影大師文．溫德斯（Wim Wenders），被譽為影史最完美的公路電影之一的《巴黎，德州》，2024 台北電影節國際新導演競賽入選的《人道主義吸血鬼徵求自願獻身者》，金馬奇幻影展觀眾票選口碑秒殺的《狸太怨》；入圍2023年坎城影展正式競賽單元教的《教宗家的小兒子》；日本動畫大師宮﨑駿的經典作品《霍爾的移動城堡》，還有人氣動畫導演新海誠的作品集，《言葉之庭 》、《追逐繁星的孩子》，以及近期號稱「整場都在哭」的口碑之作《驀然回首》，也都將在影城開業時接力上映。

此外，所有影廳皆配備最新一代的SP2K系列雷射放映機，採用雙重雷射技術，提供完美的螢幕對比度和色彩均勻度，確保每一部電影都能以最清晰、生動的畫面呈現；杜比7.1聲道環繞音響系統，讓每位觀眾都能享受無與倫比的聲音效果。