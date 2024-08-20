民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，時任競選團隊除將矛頭指向會計師端木正擅自調節帳目，也指定由時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊負責善後小組，天天舉行查帳記者會，但外界疑慮仍未消除。對此，前民眾黨發言人楊寶楨直言，「每天要開記者會這件事情，我有點擔憂，可能會提供更多的素材，讓政論節目聊不完」。

楊寶楨昨在中天直播節目《寶楨選新聞》與前民眾黨立委陳琬惠聊及此事。楊寶楨透露，現在柯競辦的政治獻金已經變成全民找碴，其實選舉期間，競總裡面大家都是各司其職，像她自己都忙著上節目、立院黨團、支援造勢活動，都不會去過問其他人工作，看到新聞就覺得，「現在是發生甚麼事情」？

楊寶楨認為，現在已經進入檢方調查階段，那內部該去釐清的帳務就去釐清好，「我現在對於她們每天要開記者會這件事情，我有點擔憂」，如果是內部釐清到一個階段開一場記者會說明就差不多，但是每天開的話，「可能會提供更多的素材，讓政論節目聊不完」。陳琬惠也吐槽說，「這就是柯文哲神奇的地方，他覺得這樣就是公開透明，讓大家討論」。

楊寶楨也說，理性來看這些問題其實都是那樣，但同樣事情的發生在自己支持和討厭的政黨，反應的確會有所不同，「如果同樣的事情發生在民進黨身上，小草一定也不能接受」。陳琬惠也附和說「當然不能接受阿，只是最近大家比較忙，忙著滅火」。楊寶楨談完此案也無奈苦笑，對於網友提醒聊這個尷尬又會被罵，她也笑嘆一聲，「哎呀，這個真的是…沒關係，我們講我們想說的」。