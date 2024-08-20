法人分析，安碁資訊有四大主要競爭優勢：

一、整合能力強，為國內提供最完整資訊安全解決方案廠商：安碁資訊提供一站式完整資訊解決方案，包含事前辨識、顧問、事中偵測、事後應對及備援，相較其他競爭同業多僅提供單一檢測、滲透或軟體系統商，安碁資訊透過整合國外原廠資安軟體，針對客戶進行客製規畫，整合性高客戶續約率達98%。

二、擁有客戶數最多、資料量大，可達到規模效應：安碁資訊當前服務客戶超過300多家，為國內客戶數最多、服務量能最大之廠商。透過其客戶基礎，資料量一個月超過4000億筆日資料亦為國內最大，若僅單一客戶發生可疑攻擊，可同步為全體客戶進行監控及通知。

三、建置AI應用新SOC平台監控：持續透過導入AI應用達到簡化流程及減少人力投入目標。運用AI模型進行日誌分析，並針對不同客戶及不同設備進行多面向分析，原先是靠SOC規則觸發通報，而現在則是透過AI下語法自動偵測挖掘潛在資安威脅，以目前單一事件因導入AI檢測已可精簡20%人力，目標節省50%人力。

四、已有DataCenter等級機房建置基礎，金融業市占率高：安碁資訊早期即以建置DataCenter起家，目前國內專業DataCenter僅安碁資訊較具規模，其他競爭者多是電信業者。現在勒索鎖系統攻擊較為常見，備份系統復原(多久時間可以啟動恢復營運)則是當前相當重要部分。