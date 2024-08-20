印度總理莫迪23日將在烏克蘭，會晤烏克蘭總統澤倫斯基，而澤倫斯基一個月前批評莫迪在訪問俄羅斯時，擁抱俄羅斯總統普丁。

據美國之音報導，莫迪訪問俄羅斯當天，俄羅斯飛彈打死幾十名烏克蘭人，摧毀一間兒童醫院。澤倫斯基當時說，這次會晤是「世界最大民主國家的領袖，於這一天在莫斯科擁抱世界上最血腥的罪犯，是對和平努力的災難性打擊」。

俄烏戰爭自2022年開打以來，西方國家對俄羅斯實施制裁後，俄羅斯成為印度的主要石油供應國。降價石油讓印度節省數十億美元，同時幫助俄羅斯維持戰時經濟。

莫迪政府避免譴責俄羅斯入侵烏克蘭，選擇維持這2個國家之間的歷史積極關係，莫迪欲推動雙方透過對話解決俄烏衝突。

澤倫斯基19日說，莫迪首次訪問烏克蘭期間「還預計簽署一些文件」。

其實，澤倫斯基今年稍早曾透露，烏克蘭有興趣擴大與印度的關係，努力發展其農業出口、醫藥貿易和工業貿易等。