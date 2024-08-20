一名男子表示，每次在網路事先訂電影票，都會被收手續費，很不滿被坑錢，他的抱怨引發很多網友共鳴，紛紛直呼網路訂票收的手續費，不是以單筆交易計算，而是以張數來計，非常不合理，也有人說可到影廳的自動售票機買票，不用被多收錢，也免去排隊時間。

原PO近日於PTT八卦版指出，在網路預先訂電影票，會被加收手續費，他很疑惑，認為提早買票對影廳業者來說，更能掌握該場次有多少觀眾，也可減少現場售票員的工作量，質疑為何還要收手續費？感覺被坑錢。

文章曝光，許多人也覺得不合理，電影院網路預訂票，手續費不是以單筆交易計算，而是以張數來計；也有人緩頰，架設網站需要成本，後續也要外包給廠商做系統維護，因此收手續費合理，若不想多付錢，可到現場的自動售票機，通常都不用排隊。

據《ETtoday新聞雲》報導，影廳業者透露，訂票系統是交由外部廠商運營，所以票價都要拆分給訂票系統業者，若不想多付手續費，可到現場排隊購票，或使用自動售票機。