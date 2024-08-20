以色列最大城特拉維夫(Tel Aviv)周日發生威力強大的揹包炸彈爆炸事件，造成至少2死。以色列安全部門在周一證實，這起事件是巴勒斯坦人實施的恐怖襲擊。我國駐處已發公告提醒國人注意安全。對此，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博指出，目前掌握共有266名國人在以國，目前並無僑胞及國人向駐處表達撤離的需求。

外交部今日舉行例行記者會，以色列特拉維夫發生爆炸案，駐處已發公告提醒僑胞注意安全，媒體詢問目前有多少國人在以色列，是否有撤離規畫？

陳詠博指出，外交部及駐以色列代表處持續密切注意以國當地情勢發展，駐處並透過群組聯絡網與在以僑胞保持密切通聯，以即時因應情勢變化並隨時提供必要協助。

陳詠博續指，駐處目前掌握在以國的僑民國人共計266人，其中2位是短期商旅、22位學生、93位因婚嫁定居在以色列的國人；另有149位是婚嫁定居國人的眷屬。目前並無僑胞及國人向駐處表達撤離的需求，駐處仍會持續和他們保持聯繫，提供必要的協助。

另外，烏俄戰爭情勢升溫，烏軍直進俄國境內另闢戰場，陳詠博表示，烏克蘭8月開始發動反攻，揮軍進入俄羅斯庫斯克地區並攻擊該地區的重要橋樑等基礎設施，以限制俄軍的行動，俄國也有可能採取反應的措施。

陳詠博表示，因為戰爭情勢升高，駐外管處持續與當的國人保持密切聯繫以及掌握了解國人的安全狀況，外交部也呼籲國人非必要請勿前往烏克蘭及俄羅斯從事一般性商務或觀光旅遊。

陳詠博提醒，在俄烏境內國人請注意自身的安全勿前往軍事重組地區，如果國人在海外遇到急難事件，在俄國境內請與俄羅斯代表處聯繫；在烏克蘭境內請與波蘭代表處聯繫或是撥打外交部緊急聯絡中心的電話以獲得必要的協助。