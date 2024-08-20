試管寶寶高子蕎考上台大醫學院，茂盛醫院院長李茂盛贈予刻名金筆祝賀金榜題名。（馮惠宜攝）

試管寶寶黃昱瑄考上中山醫學大學醫學院，茂盛醫院院長李茂盛贈予刻名金筆祝賀金榜題名。（馮惠宜攝）

衛福部預告「人工生殖法修正草案」將開放單身女性、同性伴侶及代理孕母適用，台灣生殖醫學權威、茂盛醫院院長李茂盛今（20日）邀今年（2024）學測高中醫學院的兩對試管寶寶回院，展現生殖醫學對台灣出生率以及未來競爭力的成果，他也期許這次修法過關，可望推升3％的出生率。

李茂盛近40年催生全球4萬名試管寶寶，日前他獲20年前求子成功的高家與黃家等2對不孕夫婦捎來喜訊，姊姊高子蕎考上台大醫學院、妹妹高子璨考上台北教育大學兒童英語教育學系，而黃家姊姊黃昱嘉考上台中教育大學教育系、妹妹黃昱瑄考上中山醫學大學醫學院等4所名校，兩家也在20日回院分享喜悅、表達感謝。

李茂盛贈予刻名金筆祝賀金榜題名，強調：孩子們優異成績足以証明試管寶寶健康活潑，還擁有金頭腦，他說，40年下來約有50多名試管寶寶進入醫學院就讀，也陸續接棒成為醫師。

台灣自2021年7月起實施不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，截至2024年7月31日止，已成功幫助1萬8000多對不孕夫妻迎來2萬多名試管嬰兒，李茂盛說，試管寶寶已貢獻台灣出生率5％至8％，此次修法，若納入單身女性、同性伴侶及代理孕母可望再推升3％。

但李茂盛也表示，他認為此次修法，納入單身女性、同性伴侶比較沒有爭議，代理孕母部分仍有許多爭議待解決，也可能造成子宮被濫用，且如果代理孕母如生下病嬰也有變成棄嬰的疑慮，這部分需要更嚴謹的法律規範。