徐姓男子吸食安非他命後，駕車途經新竹民生路時，竟突然逆向行駛，撞上順向行駛的4輛摩托車，導致4名機車騎士受有多處骨折、氣血胸、腦出血、撕裂傷等等傷害，警方獲報後在徐男車上發現安非他命吸食器，事後驗尿發現徐男甲基安非他命濃度高達8040ng／ml，新竹地院法官依犯服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪、過失傷害罪處有期徒刑9個月。

徐男去年吸毒後，愚人節當天開車行經新竹民生路時，貿然跨越雙黃實線逆向行駛，撞上順向行駛的白姓、鄧姓、吳姓以及楊姓4名機車騎士，導致4名騎士分別有粉碎性骨折、髕骨骨折、創傷性氣血胸、肋骨骨折、蛛網膜下腔出血、關節脫位、頸椎骨折、肺挫傷，右上頜骨疑似骨折、外踝線性骨折、頭皮撕裂傷等傷害。

員警獲報抵達案發現場後，經徐男同意搜索汽車而發現駕駛座後方置物籃內有安非他命吸食器，徐男雖否認該吸食器為其所有，然為確認係何人所有，員警遂請徐男返回警局釐清，經徐男同意採尿，未料竟驗出安非他命及甲基安非他命陽性反應。

對此徐男辯稱是身體因素才造成逆向開車，自己有自律神經失調症，並沒有吸毒前科，是吃了醫院開的二級管制藥品，驗尿報告才有甲基安非他命陽性反應。

新竹地院法官認為，徐男肇事當天驗尿驗出甲基安非他命呈陽性反應，濃度高達8040ng／ml，顯示徐男於案發前施用毒品數量不少，其注意力、操縱力均已減損，更導致車禍讓4名機車騎士受傷，應負全部肇責。徐男犯後雖坦承過失傷害犯行，未取得告訴人4人諒解，又對於所犯服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪部分，始終否認犯行，犯後態度不佳，依犯服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪、過失傷害罪處有期徒刑9個月。

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